Chef Niven Kunz: 'Als we zo doorgaan eten we straks hamburgers uit de printer'

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: Niven Kunz (35).

Wat is jouw beste beslissing van de afgelopen twaalf maanden?‘Elk jaar heb ik wel een nieuw project: een eigen kookboek, eigen likeuren, onze eigen gin. Dit jaar had ik me voorgenomen om me puur op het restaurant te richten. Maar toen liep ik door Den Haag en kwam ik een mooi pand tegen. Daar hebben mijn vriendin Virginie en ik afgelopen zomer een luxe snackbar geopend, Friet District. Binnenkort gaan we achter de Nieuwe Kerk in Delft met onze tweede frietzaak van start.’

Sterrenchef Sergio Herman opende ook onlangs een culinaire friettent in de Hofstad. Heb je daar last van?‘Nee, we varen alleen maar mee op zijn goede naam. Elke keer als zijn Friet Atelier wordt genoemd, komt onze zaak daar meteen achteraan. Betere reclame kun je niet krijgen. Ik wist helemaal niet dat Sergio zich ook in Den Haag zou vestigen. Daar kwam ik puur toevallig achter, doordat ik bij de KvK dezelfde naam had gedeponeerd.’

Waarom is een snackbar op culinair niveau een goed idee?‘Of je nu naar een sterrenrestaurant gaat of naar een snackbar, iedereen houdt van lekker eten. Je kunt vijftig frikandellen en berenklauwen in de vitrine leggen, al je sauzen inkopen en je patat rechtstreeks uit de diepvries frituren, maar je kunt het ook doen zoals wij. De zaak is mooi ingericht door mijn vriendin en er staat personeel dat zijn sporen heeft verdiend in ons restaurant. Voor de friet gebruiken we vers gesneden aardappels en onze sauzen maken we eigenhandig. Mijn schoonfamilie is Indonesisch, dus we hebben ook zelf gemarineerde sateh met echte Indonesische satehsaus op de kaart staan.’

Lees het complete interview op Blendle.