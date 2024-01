Beloning 15.000 voor gouden tip: wie vindt Tico Inesia?

Je moet het wel heel bont gemaakt hebben om op de Nationale Opsporingslijst te komen; het plegen van een misdrijf met een minimumstraf van acht jaar en recidivegevaar behoren tot de criteria. Van gewetenloze moordenaars en beestachtige verkrachters tot gewelddadige pooiers: dit zijn de vijftien meest gezochte criminelen van Nederland. Speurt u mee?

ROBERTICO ‘TICO’ INESIA

Gezocht voor: lossen van fatale schoten

Antilliaanse criminelen staan erom bekend dat ze snel aangebrand zijn, en knallen er graag op los. Zo ook deze bad boy, die volgens de politie vorig jaar juli om 04.30 uur Jursley Cijntje en zijn 34-jarige vriend voor een drukbezocht café in de binnenstad van Den Haag vol lood pompte.De kogelregen is het resultaat van een bloedige bendeoorlog tussen twee Antilliaanse straatbendes: No Limit Soldiers (NLS) en Buena Vista City (BVC). Een strijd die al aan tientallen mensen het leven kostte en inmiddels is overgewaaid naar Nederland. De vermoorde Cijntje behoorde tot de NLS en was actief in het criminele (drugs)circuit. De vermoedelijke schutter, Robertico ‘Tico’ Inesia, komt net als het slachtoffer uit Curaçao is na de aanslag ondergedoken. Maar waar weet niemand. Tico heeft een gestileerd baardje, een rechterarm vol tatoeages en hoogstwaarschijnlijk een blaffer op scherp, dus hou afstand.Op het hoofd van Tico staat 15.000 euro.

