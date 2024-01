Wie denkt Hui Wang wel dat hij is?

De Chinese investeerder Hui Wang, grootaandeelhouder van ADO Den Haag, moet zich voor de ondernemingsrechter in Amsterdam verantwoorden voor zijn beleid bij de eredivisionist.

Cabaretier & ADO-fan Sjaak Bral:

‘De rechter zal waarschijnlijk zeggen dat ADO en Wang moeten proberen er samen uit te komen, maar ik denk dat we afscheid moeten nemen van deze aandelenconstructie. Een schijnconstructie waarmee Wang kreeg wat hij wilde: een licentie van een buitenlandse club waarmee hij in China aan de slag kan in de voetballerij. Ik was aanvankelijk heel positief, maar twee jaar later is er vrijwel niks veranderd en staat de club op omvallen. Het beloofde geld wordt niet overgemaakt. Een van de belangrijkste oorzaken zou het cultuurverschil zijn, maar je hebt ook nog zoiets als financieel fatsoen. Daarom schreef ik in het AD een open brief waarin ik hem vraag om zijn andere, ware Wang te tonen en het sprookje van de Haagse ooievaar en de Pekingeend niet uit te blazen.’