Filmprijzen Westelijke Sahara uitgereikt in vluchtelingenkamp

In een vluchtelingenkamp in de Westelijke Sahara worden jaarlijks de Gouden Kamelen uitgereikt, de filmprijzen van de lokale Polisario-onafhankelijkheidsbeweging. Vier nachten lang worden onder de sterrenhemel films en documentaires geprojecteerd op een witte vrachtwagen. Welkom op FiSahara, het meest afgelegen filmfestival op aarde.

In dit gebied, met als bijnaam Devil’s Garden, is het behelpen. Temperaturen kunnen er oplopen tot boven de vijftig graden, er groeit niks en voor voedsel en water zijn de bewoners afhankelijk van hulporganisaties. Zover het oog reikt, zijn er slechts vlaktes met zand en stenen, waaruit het kamp opdoemt met tenten en af en toe een stenen huis. Er zijn wat met prikkeldraad afgezette stukken met geiten en hier en daar een verdwaalde palmboom. Verder is er vooral niks. Het moet er vooral niet op lijken dat ze zich hier permanent vestigen, dus er wordt ook weinig aan het creëren van meer infrastructuur of een eigen economie gedaan.

'Gefrustreerde en arme jongeren zijn hier vatbaar voor criminaliteit en gemakkelijk te ronselen door criminelen of andere extremisten.'

‘Toch is er hier wel wat veranderd de laatste jaren,’ stelt Selah Sidi uit naburig kamp Smara die hier vooral komt om zijn Engels te oefenen. ‘We willen ons inderdaad niet permanent vestigen, maar ondertussen willen we wel een beetje normaal leven. Er groeien hele generaties op die nooit in dat beloofde land geweest zijn. Ook ik kwam hier als klein kind en probeer nu hier iets van mijn leven te maken. Dat doe ik liever in een huis van steen dan in een tent die ik niet eens dicht kan doen. Als je wilt, kun je altijd handelen en geld verdienen.’ In wat precies houdt hij vaag, maar hij zet zijn uitspraak kracht bij door zijn Ray-Ban op te zetten en maakt een knikje in de richting van zijn nieuw uitziende jeep.

Maar voor jongeren zijn de kansen op legaal werk hier erg schaars, vertelt Moulay Mhamad van de studentenunie. Het woestijngebied – grenzend aan Libië, Mali, Mauritanië en Algerije – is populair bij smokkelaars van drugs en wapens. Sidi: ‘Gefrustreerde en arme jongeren zijn vatbaar voor criminaliteit en gemakkelijk te ronselen door criminelen of andere extremisten in deze regio.’

