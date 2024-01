Win: I'AM BOLT DVD

De documentaire I AM BOLT biedt de kijkers een uniek inzicht in het leven van een levende Olympische en sportlegende, boezemvriend, teamgenoot en zoon. Nooit eerder genoten filmmakers zo’n vrijheid bij het volgen van ‘s werelds snelste mens tijdens het trainen, reizen en relaxen. Voor het eerst krijgt het publiek echt te zien wat het betekent om Usain Bolt te zijn. De filmploeg, die ongeëvenaarde toegang kreeg tot alle facetten van zijn leven op en naast de piste, registreerde niet alleen zijn slopende trainingsprogramma en de grote tegenslagen en uitdagingen die hij moest overwinnen om zijn dromen op het globale podium waar te maken. Ook de rustige momenten tussendoor, met vrienden en familie, komen uitgebreid aan bod.

Aan de hand van archiefmateriaal uit Usains jeugd, diepgravende interviews met mensen uit zijn entourage – zijn ouders, beste vrienden, manager, coach en college-atleten – en fascinerende beelden die de man zelf heeft maakte tijdens de periode in zijn loopbaan en leven die zijn nalatenschap zou bepalen, biedt I AM BOLT een intiem portret van een icoon dat wereldwijd op handen wordt gedragen.

Over de release van de film liet Usain het volgende los: “Mijn doelstelling met het draaien van deze film is de mensen te laten zien hoe mijn leven er echt uitziet Wat ik heb doorgemaakt om op dit punt te belanden, de ups en de downs, en om te tonen wat ik denk en voel. Ik weet dat veel mensen, overal ter wereld, het gevoel hebben dat ze me al kennen, maar ik kijk ernaar uit om iedereen, met I AM BOLT, te laten zie hoe ik echt ben.”

I AM BOLT is verkrijgbaar op DVD & Blu-ray

