Bij de koffie: ultraheld Usain Bolt schrijft historie, eerste bierfestival in Noord-Korea en meer...

Van Rijsselberghe gehuldigd na gouden dag

Ultraheld Usain Bolt

Usain #Bolt schrijft geschiedenis met derde olympisch goud op 100 meter https://t.co/LzICHWDdqr pic.twitter.com/zjV3aGQ8Wl — de Volkskrant (@volkskrant) 15 augustus 2016

Usain Bolt sprint steeds langzamer, maar hij is nog altijd snel genoeg voor goud. In 9,81 legde hij zondagnacht beslag op zijn zevende olympische hoofdprijs. Het is de traagste winnende tijd in zijn kampioensloopbaan. Bolt is de eerste sprinter die de olympische 100 meter driemaal weet te winnen. 'Ik ben heel blij, maar ik had gedacht dat ik sneller kon', zei hij.

Paniek om vuurwerk in Franse badplaats

In de Zuid-Franse plaats Juan-les-Pins is paniek uitgebroken nadat vanuit een auto vuurwerk op straat werd gegooid. Zo'n veertig mensen raakten lichtgewond in de chaos die ontstond, melden Franse media. Het incident was rond 22.30 uur in het centrum van de badplaats.

Primeur: bierfestival in Noord-Korea

https://www.youtube.com/watch?v=wIhoGCK57Wo

De Noord-Koreanen staan niet meteen bekend om hun uitspattingen, maar op deze beelden van de eerste Noord-Koreaanse bierfeesten lijken ze zich toch prima te amuseren.