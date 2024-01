Welkom in Trumpland; op bezoek bij wapenminnend Amerika

Voor Sam was het duidelijk: als Hillary Clinton de verkiezingen had gewonnen, was zijn land naar de knoppen gegaan. De mensen zouden woedend genoeg zijn om een burgeroorlog te starten. Revu reisde rond in het zuiden van de VS waar ­wapenbezit de ­gewoonste zaak van de wereld is.

Tekst: Jurriaan van Eerten

Sam is naar een wapenshow in Robertsdale (Alabama) gekomen om zijn vriend John te helpen met het verkopen van een .22 jachtgeweer, waarvoor ze 350 dollar willen hebben. De twee mannen maken gebruik van een systeem dat door Bill Clinton in de jaren negentig werd omgedoopt in de gun-show loophole. Ook al zijn officiële wapenhandelaren verplicht om voor iedere klant via de FBI een controle uit te voeren om er zeker van te zijn dat de toekomstige wapenbezitter geen crimineel verleden heeft; op een wapenshow mag iedere particulier een wapen verkopen zonder zo’n FBI-check.

Met tweehonderd tafels waarop zo’n vijftien verschillende handelaren hun waren hebben uitgestald, is dit een relatief kleine wapenshow. Naast geweren en munitie is er een standje met Trump-shirts en een man die oude parafernalia uit de Tweede Wereldoorlog verkoopt, waaronder onderscheidingen met hakenkruizen erop. Iedere wapenhandelaar in de hal zegt hetzelfde als Sam: de mensen hebben zich zorgen gemaakt over Hillary Clinton.

Niet eerder was wapenbezit zo veelbesproken tijdens een verkiezingsstrijd. ‘Nadat Obama werd verkozen, acht jaar geleden, was er een enorme toeloop op munitie en wapens,’ vertelt Sam. ‘Mensen kochten grootschalig geweren in omdat ze bang waren dat de regering van Democraten deze uit de omloop zou halen.’

Paniekverkoop, wordt het fenomeen door de wapenhandelaren genoemd. Een wapenverkoper die anoniem wil blijven, vertelt dat hij de dag na het derde debat tussen Trump en Clinton direct alle zeven assault rifles verkocht die in zijn winkel stonden. De angst dat de wapenwetgeving zou worden veranderd was voor wapenhandelaren en -bezitters in het zuiden een van de belangrijkste redenen om tijdens de afgelopen verkiezingen op Donald Trump te stemmen.