Bij de koffie: terreurdreiging Rotterdam, Posbankmoord en meer

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Terreurdreiging Rotterdam: man aangehouden

De Rotterdamse politie heeft een ongewenste vreemdeling van 45 aangehouden in verband met de terreurdreiging gisteren op Rotterdam The Hague Airport, het vliegveld van Rotterdam. De man is verward en heeft in het verleden ook al valse meldingen gedaan.

'Bekentenis in zaak Posbankmoord'

Frank S., één van de twee verdachten in de Posbankmoord, zou ook tegenover de politie een bekentenis hebben afgelegd. Eerder deed de 55-jarige man uit Boekel dat al tegenover een vriend, voor hij zichzelf aangaf. In 2003 werd hardloper Alex Wiegmink vermoord in het Gelderse natuurgebied de Posbank. De moord bleef al die tijd onopgelost, tot enkele weken terug nieuwe feiten opdoken en twee verdachten opgepakt konden worden.

Australiër steekt zichzelf in brand: tientallen gewonden

Een 21-jarige Australiër heeft zichzelf doordrenkt met een brandbare vloeistof, zichzelf aangestoken en is vervolgens een drukke bank in de stad Melbourne ingerend. Zeker 26 mensen raakten hierdoor gewond, waarvan op z'n minst 6 ernstig. De man zelf raakte ook zwaargewond.