Craig, Daniel Craig

Tien jaar geleden begon het tijdperk-Daniel Craig als James Bond, met een magnifieke rol in Casino Royale. De Britse acteur speelde in vier Bondfilms, en volgens velen is hij de beste 007 ooit. Maar nu lijkt de houdbaarheidsdatum van Craig in zicht. ‘Ik snij nog liever mijn eigen polsen door dan dat ik nog een keer James Bond speel.’

Tekst: Jonathan Ursem

Londen, 14 november 2006. Het majestueuze Odeon-theater aan het Leicester Square is het toneel van de première van Casino Royale. De 21ste officiële Bondfilm – alleen de door EON geproduceerde films tellen als ‘echte’ Bond- films, Never Say Never Again zodoende niet – was in vele opzichten een bijzondere episode in de toen 44-jarige geschiedenis van de filmcyclus rond geheim agent 007.

Fans hadden vier jaar moeten wachten op een nieuwe film, nadat Pierce Brosnan in 2002 afzwaaide met Die Another Day. Het geduld van de fans werd danig op de proef gesteld, maar de gedachte aan een nieuwe acteur die in de rol van Bond zou kruipen zou veel goedmaken.

https://www.youtube.com/watch?v=tOtT5uuO1kQ