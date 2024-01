'Star Wars: Attack of the Cameo's': Tom Hardy wordt een Stormtrooper

Pas op: spoilers! Er gingen al langer geruchten rond dat Tom Hardy wel eens in Star Wars: Episode VIII kon verschijnen, maar volgens het doorgaans welingelichte Making Star Wars is dat nu bevestigd.

Waarschijnlijk gaat om eenzelfde soort rol als die van Daniel Craig in Star Wars: The Force Awakens. Craig speelde hierin een anonieme stormtrooper. Ook Hardy zal waarschijnlijk anoniem blijven. Naar verluidt herkent hij Finn terwijl die in de First Order probeert te infiltreren. Vervolgens zou hij hem feliciteren met zijn promotie tot spion en Finn verder met rust laten.

Overigens is Hardy niet de enige die een cameo maakt in de nieuwe film. Er gaan geruchten dat ook de Britse prinsen William en Harry als stormtroopers in de film te zien zijn.

Video: Daniel Craig als Stormtrooper

https://www.youtube.com/watch?v=OM7bxkqWC2M