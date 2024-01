Briljante Adele op Glastonbury: 2007 versus 2016

Niet het meest rock 'n' roll, wel het best bij stem. We hebben het over het toch wel legendarische concert van Adele op Glastonbury afgelopen weekend.

Ze vloekte 33 keer vloeken in 90 minuten, wat de nodige kritiek opleverde, omdat het concert live op de BBC werd uitgezonden. Maar het gros was ondersteboven van haar optreden, vooral het publiek. Someone Like You werd meegezongen als EO-jongerendagbezoekers met met een pilletje op.

En op het moment dat de geëmotioneerde Adele van het podium verdween, bleef het publiek nog minutenlang door zingen. "Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik een headliner was op dit festival", zei de zangeres, die tijdens het concert opmerkelijk genoeg ook per ongeluk een boer in het gezicht van een fan liet (in de onderste video meer duiding).

Uiteraard hebben we hier de beelden, maar dit concert deed ons denken aan een nog piepjonge en onbekende Adele in 2007, ook op Glastonbury. Een ietwat kleiner podium, maar ook toen al het stemgeluid van een geroutineerde soulzangeres.

2007

2016

De opmerkelijke boer

