Wie denkt Geert Wilders wel dat hij is?

Het Openbaar Ministerie zet deze week alle feiten op een rij in de ‘minder Marokkanen’-strafzaak tegen Geert Wilders (53). Daarna maakt het OM bekend of het een straf eist tegen de PVV-leider en zo ja, welke.

Chris Aalberts (PVV-kenner) over Geert Wilders:

‘Ik ben geen Wilders-aanhanger, maar vind wel dat dit proces stinkt. Je moet het probleem maatschappelijk uitvechten. Zelfs al krijgt Wilders vijf jaar cel, dan nog is het probleem niet opgelost. Een veroordeling vergroot zijn aantrekkingskracht. Voor Wilders maakt het niet uit. Hij zit in een safehouse met bodyguards en leeft voor de politiek. Of een veroordeling hem extra stemmen oplevert? Dat hangt ervan af of de andere partijen een goed verhaal hebben over thema’s zoals zorg en sociale werkvoorziening. Veel PVV-stemmers zijn gematigde twijfelaars die op Wilders stemmen omdat ze vinden dat de andere partijen naar rechts moeten opschuiven. Die stemmers hebben al minder vluchtelingen gekregen.’