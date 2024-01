Overschatte mensen: Lady Gaga

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Deze hoer werd geboren op 28 maart 1986 onder haar echte naam Stefani Joanne Angelina Germanotta. Haar vader, Björn Germanotta, was een verkoper van getaxidermeerde hondendiarree, en haar moeder, Poubella ‘Fat Suzy’ Germanotta vertolkte rollen in Italo-Amerikaanse films over de houdbaarheidsdatum van smeerkaas en hoe die een rol speelt in de economische neergang van de staat Michigan.

Gaga heeft één zus, Natali, die op achtjarige leeftijd van huis wegliep en op negenjarige leeftijd terug wilde komen, maar haar ouders en zus herkenden haar niet meer en dachten dat ze een bedriegster was. Natali huurde dan maar een eigen stekje en studeerde voor ontwerpster van dildo’s voor pluimvee. Ondertussen was Gaga begonnen met zanglessen te nemen, zij het tevergeefs. Ze deed ook mee aan de Miss America-verkiezing en de jury zei: ‘Jongens mogen zich niet inschrijven, dus fuck off dude.’

Lady Gaga is een van de verwerpelijkstetroela's uit de historiek van de showbizz

Gaga dacht daarover na en besloot haar carrière te bouwen op seksuele dubbelzinnigheid. Ze bazuinde overal rond dat ze een hermafrodiet was en ontblootte haar tieten terwijl ze rechtopstaand tegen een schutting zeek. Niemand lag er wakker van. Vervolgens liet ze, na de release van haar eerste single, optekenen dat ze zowel hetero, lesbisch als bi was. Het interesseerde geen hond. En vaak is het zo dat mensen van wie niemand wakker ligt en wier strapatsen geen hond interesseren grote sterren worden, en dat komt door het noodlot, de instantie die zorgt voor de snel opeenvolgende rampen in de geschiedenis.

En een ramp mogen we die afgrijselijke Lady Gaga gerust noemen. Heb je al eens een paar keer naar haar single Alejandro geluisterd? Ik wel, want ik heb van die dagen waarop ik redeneer: vandaag ga ik mezelf eens ongelooflijk de das omdoen.

Nadat ik vier keer naar Alejandro had geluisterd, braakte ik iets wat er groen uitzag, maar bij een andere lichtinval zag het er bruin uit en kropen er wormpjes in de plas. Je zou kunnen zeggen: ging je dan niet meteen naar de dokter? Nee, dat deed ik niet, maar wat ik wel deed was nooit meer naar muziek van Lady Gaga luisteren en ik heb nimmermeer een wormpje opgemerkt.

Gaga speelde ook mee in de films Machete Kills en Sin City, en ik ken iemand die allebei deze films heeft gezien, en die zei toen: ‘Ik heb groenbruine wormpjes uitgekotst, heb ik nu darmkanker?’ Nee, ze had iets ergers dan darmkanker, ze had films gezien met Lady Gaga erin. Gaga heeft ook een parfum genaamd ‘Rotting armpit’ op de markt gebracht en iedere maand laat ze een nieuwe tattoo zetten.

Vorige maand was het de zin ‘Love to put my nose in my arse’, die thans prijkt op de ruimte tussen haar navel en de bovenkant van haar flamoes, die er na negentien abortussen niet al te smakelijk zal uitzien. Lady Gaga is een van de verwerpelijkste troela’s uit de historiek van de showbizz.

Volgende keer: Pierre Bokma