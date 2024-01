Overschatte mensen: Paul Verhoeven

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Wat zijn Turks Fruit, Keetje Tippel, Soldaat van Oranje, Spetters, De Vierde man, Flesh & Blood, Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Showgirls, Starship Troopers, Hollow Man, Zwartboek en Elle? Nou, dat zijn kutfilms. En dat komt omdat ze gemaakt zijn door Paul Verhoeven, een regisseur die van camerabewe- gingen zoveel verstand heeft als Halina Reijn van mannen versieren. (Bij mij kwam ze ooit aankakken met de openingszin: ‘Voor duizend euro mag je me neuken.’) Verhoeven is een van de arrogantste mensen uit de business. Ik kwam hem eens tegen in Hollywood en hij deed of hij me niet kende! Ik vertelde dat verhaal tegen Jort Kelder en die zei: ‘Ik heb iets dergelijks meegemaakt. Ik kwam Brad Pitt tegen in Hollywood en die deed ook of hij mij niet kende.’

Maar goed, Paul Ivo Renate Verhoeven werd op 18 juli 1938 geboren als zoon van Sjoerd Verhoeven, een beroepsimitator van middenvelders van Ajax, en diens vrouw, Suus, een artieste die alleen met spinnenwebben werkte. Paul had een oudere broer, Ruud, en een jongere zus, Truut. Ruud en Truut traden al jong op als jongleerduo dat uitsluitend met spinnenwebben werkte, waardoor je merkt dat de invloed van een moeder op haar kinderen soms veel te ver kan gaan. Paul wilde net als Ruud en Truut ook iets in de kunst doen en maakte amateurfilmpjes, onder andere De spinnenwebben- nachtmerrie (een intiem portret van z’n mammie), en Vader, scoor nu eindelijk eens! (een documentaire over z’n pappie). En zo ging de bal merkwaardig genoeg aan het rollen en Verhoeven kreeg genoeg geld bij elkaar (9000 gulden) om Turks Fruit te draaien, naar de onnozele roman van de gelukkig ondertussen zo goed als vergeten schrijver, hoe heet ie nou, juist, Jan Wolkers. Turks Fruit werd een enorme hit omdat iedere gefrustreerde Hollander een paar blote borsten wilde zien, en dat waren die van hoe heet ze nou ook weer, iedereen is haar ondertussen vergeten, ik kom er echt niet op.

Verhoeven zou van gore seks z’n handelsmerk maken en in Spetters toonde hij een scène die al lang in z’n fantasie smeulde, namelijk een homo-verkrachting. Viezerik. Helemaal ridicuul werd het met Robocop, waarin een half mens/half robot zichzelf ongelooflijk belachelijk maakte. In Basic Instinct droeg Sharon Stone geen slipje omdat Verhoeven het uit haar kleedkamer had gejat om het zelf te dragen. In Zwartboek liet Verhoeven Halina Reijn opdraven, in een niet-sprekende rol, want anders zou ze wel tegen Hitler gezegd hebben: ‘Voor duizend euro mag je me ficken.’ En laatst zag ik z’n Franse film, Elle, met alwéér een verkrachting.

Let op m’n woorden: die hele Verhoeven is ziek in het hoofd, dood-en-doodziek. Interneren!