Holleeder: een keiharde knuffelcrimineel

Baal je er ook zo van dat het boek Judas bijna overal is uitverkocht? Misdaadverslaggever John van den Heuvel belicht in ‘De (onder)wereld van Willem Holleeder’ de wereld rond Willem Holleeder.

Sinds 1983 is Willem Holleeder de meest besproken crimineel van Nederland. Eén aspect bleef tot nu toe onderbelicht. Sinds zijn vrijlating in 2012 tot aan zijn arrestatie in 2014 bouwde hij zorgvuldig en goed doordacht aan een PR-strategie. Volgens ingewijden met als doel zijn status als BN'er te misbruiken en om criminele activiteiten te verhullen.

Holleeder zelf aan het woordWat was de werkelijke reden voor Holleeders veelbesproken optreden bij College Tour? Wat gebeurde er achter de schermen en wat waren de geheime afspraken? Hoe kreeg hij zijn slachtoffers in zijn macht en welke rol speelden prominente Nederlanders bij het redden van Holleeder’s leven? In ‘De (onder)wereld van Willem Holleeder’ krijgt de kijker de soms verbijsterende antwoorden. Van ‘De Neus’ zelf en van degenen die hem als geen ander kennen.

De documentaire is op zondagavond 13 november om 20.00 uur te zien is bij RTL 4.