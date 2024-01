Miljonair Martin Shkreli - de eigenaar van het enige exemplaar van het Wu-Tang Clan album - heeft vannacht zijn belofte waargemaakt. Bij een overwinning van Trump zou Shkreli het album Once Upon a Time in Shaolin als download beschikbaar stellen.

I always hated you, you stupid bitch. @HillaryClinton — Martin Shkreli (@MartinShkreli) 9 november 2016

Voor velen toch nog een lichtpuntje aan de overwinning van Trump. Shkreli maakte een deel van het album van de New Yorkse hiphopformatie openbaar via de videodienst Periscope. Hij had in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen al aangekondigd dat hij het album Once Upon a Time in Shaolin als download beschikbaar zou stellen als Trump zou winnen, maar zo ver kwam het niet. Leuk om te weten: wanneer Hillary Clinton president zou worden, zou hij de plaat vernietigen. Vorig jaar kocht hij dit exemplaar voor een schamele twee miljoen dollar.

https://www.youtube.com/watch?v=J2Zrk9MZWyQ

Achtentachtig jaar lang mocht alleen de wettelijke eigenaar van het album naar de muziek luisteren, maar door gewijzigde regels mag de muziek nu wel in het openbaar afgespeeld worden. Eerder maakten leden van de Wu-Tang Clan hem belachelijk in de media, nadat ze erachter kwamen dat de zakenman de prijs van een aidspil met vijfduizend procent verhoogde.

https://www.youtube.com/watch?v=3dxvCAvIUW0