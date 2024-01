Election day! Deze sterren stemmen op Trump

Jennifer Lopez, George Clooney, Katy Perry, Lady Gaga en Tom Hanks: zomaar wat Amerikaanse sterren die Hillary Clinton steunen bij haar strijd om het presidentschap. De Los Angeles Times bracht de zogeheten Celebrity endorsement tracker uit. De krant houdt bij welke beroemdheden hun voorkeur hebben uitgesproken en Clinton krijgt duidelijk de meeste steun. Toch zijn er een paar Hollywood-sterren die het opnemen voor Donald Trump.

Hulk Hogan De worstelaar heeft zich aan Trump’s zijde geschaard en wilde zelfs zijn running mate worden. Hij kreeg nog even concurrentie van Jesse ‘The Body’ Ventura, maar uiteindelijk werden beiden teleurgesteld naar huis gestuurd.

Dennis Rodman

Rodman deed eerder al mee aan Trump's NBC show Celebrity Apprentice in 2013, maar hun vriendschap ging verder dan dat. Zo ging de basketballer samen met Trump naar Noord-Korea om handjes te schudden met Kim Jong Un.

@realDonaldTrump has been a great friend for many years. We don't need another politician, we need a businessman like Mr. Trump! Trump 2016 ┬Ś Dennis Rodman (@dennisrodman) 24 juli 2015

Tila Tequila

De voormalige realityster heeft duidelijk haar keuze laten weten via Social Media. Op Twitter, Facebook en zelfs via een vlog maakt ze duidelijk dat er maar één goede president zal zijn: Trump. Zo moedigt ze hem aan om een muur te bouwen op de grens met Mexico. Bekijk haar vlog en je weet meer dan genoeg.

Arnold SchwarzeneggerHelemaal duidelijk is het niet, maar het lijkt er toch op dat Arnie op Trump stemt. Onlangs weigerde Robert De Niro nog met de ex-bodybuilder op de foto te gaan. De reden? Schwarzenegger zou niet zeggen op wie hij ging stemmen. Daaruit concludeerden de meeste Amerikanen dat zijn voorkeur waarschijnlijk naar Trump gaat.

Onlangs tweette hij: “For the first time since I became a citizen in 1983, I will not vote for the Republican candidate for President. Like many Americans, I’ve been conflicted by this election – I still haven’t made up my mind about how exactly I will vote next month.”

Amerikaanse politici hebben veel over voor een aanbeveling van bekende landgenoten. Zo lekte in 2012 een lijst uit met daarop 194 namen van bekende Amerikanen van wie Barack Obama graag steun zou willen. Aan zijn campagneteam de opdracht de sterren zo ver te krijgen dat ze hem zouden aanprijzen. Toegegeven: dat is toch aardig gelukt.

Een politieke kloof tussen Amerika en Hollywood: Donald Trump krijgt weinig steun van de sterren, maar de films worden juist gemaakt voor de ‘Trump-Amerikaan’.