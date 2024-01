In één keer de juiste linksback binnenhalen

Oefenen op je assist, een betere linksback worden of de wedstrijd analyseren? Met de virtual reality-technologie van Beyond Sports wordt er sinds de start van het seizoen geëxperimenteerd bij een aantal grote voetbalclubs. Director Business Sander Schouten hoopt dat de hele eredivisie aan de VR-trainingen gaat.

Tekst Feline Lindhout

Virtual reality, dat is toch met 360 graden-camera’s?

‘Dat is precies hoe het dus niet zit. Een 360 graden-camera geeft een weergave van één beeld. Zodra je een stap naar voren zet, verandert er niets aan dat beeld. We kunnen natuurlijk niet bij iedere speler een camera op het hoofd zetten, dus we doen het anders. Er staan allerlei camera’s langs het veld om alle bewegingen in de gaten te houden. Omdat van tevoren al bekend is wie waar staat, krijgt elke speler een tag, waardoor de camera’s de spelers blijven volgen. Alle coördinaten leveren data op waarmee wij, net als bij de FIFA-games, videogamespelers creëren. Daardoor lijkt het alsof jij de speler bent.’

De virtual reality-trainingen zijn op dit moment onderdeel van de jeugdopleidingen van PSV en AZ. Werkt deze technologie bij jongeren beter dan bij ervaren spelers?

‘De oudere spelers hebben vaak al vele malen een bepaalde situatie meegemaakt en weten ook hoe ze moeten handelen. Waarom is Iniesta een goede voetballer? Omdat hij continu in de gaten houdt wie er om hem heen staat en waar hij naartoe kan spelen. Jij kan blindelings de deur van de woonkamer vinden, zo hoort het op het voetbalveld ook te zijn. Een wedstrijd van negentig minuten is niet leuk om opnieuw te bekijken en daarom maken we fragmenten van ongeveer dertig seconden. Toen we erachter kwamen dat het goed is voor de ontwikkeling van je ruimtelijke oriëntatie, besloten we het om te zetten naar trainingen. We zagen niet alleen dat de oriëntatie beter werd, maar ook dat de jongens in minder tijd betere keuzes maakten. De jonge spelertjes kunnen fysiek nog niet meespelen, maar maken op visueel gebied dezelfde keuzes. Dan is deze technologie natuurlijk een prachtige uitkomst.’

AZ heeft zijn eigen innovatiemanager. Een goede ontwikkeling?

‘Absoluut. Eigenlijk is het heel gek dat elke club een algemeen en technisch directeur heeft, maar bijna nooit een innovation director. Je moet er continu mee bezig zijn om te ontdekken wat wel en niet werkt voor de club. Zo moet je het ook benaderen. Niet denken: het komt wel toevallig langs, maar zelf het initiatief nemen.’

Bij de voetbalclubs zien ze al dat het effect heeft. Werkt deze technologie ook bij andere sporten?

‘We zijn nu bezig met rugby, hockey en wielrennen. Met name voor de tactische veldsporten leent virtual reality zich uitstekend. We hopen dat meer sportclubs deze vorm van trainingen willen doorvoeren, maar dan moet daar wel geld voor zijn. En niet alle clubs hebben genoeg data om dat te verwerken in een reality game. Vaak wordt gezegd: jullie projecten zijn duur. Weet je wat duur is, twee of drie keer een verkeerde linksback kopen. Het gaat hartstikke goed met Beyond Sports, maar we zijn er nog niet. We kijken nog jaloers naar de FIFA-spellen met al hun mooie graphics. Zo ver zijn we nog niet, maar we werken er hard aan.’

Jullie hebben een uniek concept ontwikkeld. Nog geen aanbiedingen vanuit het buitenland gehad?

‘We focussen ons nu eerst op Nederland. Er hebben ooit aan een buitenlandse coach voorgelegd wat we hadden bedacht en hij werd gelijk enthousiast. Ze meten alles bij toekomstige spelers: sprongkracht, uithoudingsvermogen, hartritme, voetlengte en ga zo maar door. Het enige wat ze nog niet meten, is het kijkgedrag van hun pupillen. Met de VR-trainingen en analyses is dit nu wel te meten. Wij zijn daar juist bezig met dat kijkgedrag en hopen dat het in de nabije toekomst een grote rol gaat spelen. Toen in Nederland de voetbalschool geïntroduceerd werd, volgende het buitenland snel. En nu zijn wij niet meer de beste in voetbal!

Hebben jullie last van concurrentie?

Momenteel hebben we een paar concurrenten, maar zij focussen zich alleen op de fan experience. Wij willen juist beginnen bij de profs, om een zo goed mogelijke ervaring neer te zetten. We hopen binnen een half jaar ook de fans mee te kunnen nemen in de wereld van hun favoriete spelers.’