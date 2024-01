Win: The legend of Tarzan DVD

Het is al jaren geleden dat de man ooit bekend als Tarzan de jungle van Afrika achter zich liet voor een nieuw leven als John Clayton, Lord Greystoke, met zijn geliefde vrouw, Jane aan zijn zijde. Nu is hij uitgenodigd om terug te komen naar de Congo als een handelsafgezant van het parlement. Hij is zich er echter niet van bewust dat hij als pion fungeert binnen een gevaarlijk spel vol hebzucht en wraak onder leiding van de Belgische kapitein Leon Rom. Maar diegenen achter dit moorddadige plot hebben geen idee wat ze te wachten staat.The Legend of Tarzan is vanaf nu verkrijgbaar op DVD en Blu-ray

www.legendoftarzan.nl

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN

https://youtu.be/Aj7ty6sViiU