Marijke Helwegen: 'Echte Barbies hebben niet alleen ballen aan de bovenkant, maar vooral ook tussen de benen'

Wat voor soort bioscooppubliek trekt Barbie eigenlijk?

We hebben het even voor je gecheckt in de plaatselijke Pathé; het publiek in de zaal bij Barbie is net zo divers als het koraal op de Malediven. Giebelende schoolmeisjes met een beker Fristi, volwassen kerels die hun vriendin tevreden stellen, huismoeders, homo’s, hetero’s... en bij iedereen lijkt de motivatie anders. Wordt de één gegrepen door de achterliggende boodschap van dit lichtvoetige blijspel, daar vult de ander oogvitaminen aan met de spelers die het uitvoeren. Protagonist Margot Robbie leurde enige tijd met het idee voor de film – in het kort: er ontstaat een scheur tussen Barbieland en de echte wereld zodat inwoners naar elkaar kunnen overlopen – voordat de hoge heren van Universal Pictures een klap gaven op het budget van 100 miljoen dollar. Medeproducent Tom Ackerley, stomtoevallig getrouwd met Margot, hielp een handje mee door een vergelijking te trekken met dinosauriërs in Jurassic Park: ‘Want die kent ook iedereen.’ De roze opbrengst staat wereldwijd inmiddels op een gelukzalige 2 miljard dollar.

Welke films stonden er al op het cv van Robbie?

Dat deze zakenvrouw geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, bewijst haar keur aan verschillende rollen. Ze vermoordde als Harley Quinn zestig onschuldige zieltjes, slingerde vrijwillig aan een liaan met Tarzan, onvrijwillig aan de liaan van Fox News-viespeuk Roger Ailes en ging als Queen Elizabeth I de strijd aan met haar eigen nicht. Ook in het echte leven is ze geen grijs muisje. Zo bemachtigde ze een rol in Focus door Will Smith een ‘paardenlul’ te noemen, verpestte ze een huwelijksceremonie door tijdens een dronken vrijgezellenavond de rug van haar vriendin hoogstpersoonlijk van een mislukte tatoeage te voorzien en zette ze eens haar eigen dood in scène. Margot legt uit: ‘Als kind had ik een hekel aan onze chagrijnige oppas. Om van haar af te komen, ging ik naakt op de keukenvloer liggen, besmeurde mezelf met ketchup en legde een groot mes naast me neer. Pas na 40 minuten werd ik gevonden door dat oude mens, die ik daarna nooit meer terug heb gezien.’

‘Kate Winslet kan vele malen beter zoenen,’

Wat vindt Margot Robbie van zichzelf?

‘Boven in een boom of diep onder water voel ik me het meest op mijn gemak.’

Wat vinden wij van Margot Robbie?

De grappen van Margot worden gekweekt in een uiterst droog klimaat.

Wat vinden anderen van Margot Robbie?

Evert Santegoeds - roddelkoning

‘Ons blad Privé stond onlangs voor een groot deel in het teken van Barbie. Het leek me wel een stunt mee te liften op het geweldige succes van deze film. Het heeft toch iets magisch om met z’n allen in een zaal te zitten waar het licht uitgaat en de voorstelling gaat beginnen. Onderweg naar twee miljoen bezoekers en iedereen die vertelt dat hij gaat of al is geweest. En dus ook het blauwe logo maar eens eenmalig roze. In het weekend was hij op veel plekken uitverkocht. Ik denk dat het wel goed heeft uitgepakt, maar het was wel een gok. We hebben overigens vaker themanummers gemaakt. Vooral bij dramatische gebeurtenissen.’

Martin Koolhoven - filmregisseur

‘In romantische of erotische zin is ze niet zo mijn type. Ik vind haar vrij plastic, wat haar dan weer geschikt maakt als Barbie. Ik denk wel dat ze intelligent is, want ze is een van de stuwende krachten achter deze film. Dat kan ik wel waarderen; acteurs die het heft in eigen hand nemen. Tegenover de lof nu stonden doodsbedreigingen in 2016. Het lijkt me extra lastig om daarmee om te gaan, als je weet dat ze enkel worden geuit op basis van een rol die je speelt. Hoe ver sta je als bedreiger dan wel niet van de werkelijk af? In mijn omgeving heb ik meegemaakt dat acteurs serieus gestalkt werden. Ook ontzettend giftig, omdat je je dan nergens meer veilig voelt. Zelf heb ik op straat nooit neus tegen neus met iemand gestaan. Ik ben dan ook geen extreem bekende Nederlander.’

Marijke Helwegen - societykoningin

‘De eerste Barbie die ik kreeg, vond ik zo perfect, dat ik stikjaloers direct al haar haren afknipte. Mijn oma, die ’m me had gegeven, schrok daar zo van. Twee weken later was ze dood. Volgens Beau Monde ben ik de ultieme Barbie en daar ben ik het wel mee eens. Net als Margot Robbie. Ze is een authentieke vrouw met doorzettingsvermogen. Eén die het niet alleen van haar uiterlijk moet hebben, maar waar ook een slim koppie op zit. Echte Barbies hebben niet alleen ballen aan de bovenkant, maar vooral ook tussen de benen. Stoer, moedig en altijd netjes gekleed. Als je zag wat er op de première van de film allemaal rondliep. Influencers in veel te korte rokjes en met cosmetische ingrepen terwijl ze nog dertig moeten worden. Die hebben het echt niet begrepen. Ik liet pas op mijn 45ste voor het eerst iets doen. Barbie is bovendien helemaal geen pornoster of blotebillenmevrouw, Margot evenmin. Jongeren denken dat alles maar maak- en koopbaar is, maar de wereld is niet zo perfect als deze soms lijkt. Sterker nog, hij staat vol in brand.’

Eddy Terstall - filmregisseur

‘Ze is een veelzijdige actrice die zowel serieus spel als comedy aankan. Van de vermoordde Sharon Tate in Once Upon a Time in Hollywood tot de frivole tierlantijntjes in haar nieuwste film. Als je beide rollen geloofwaardig kunt neerzetten, dan is je kostje als vakvrouw wel gekocht. Brad Pitt werd in het begin van zijn carrière ook alleen maar knap gevonden, maar bleek uiteindelijk over een veelzijdig arsenaal aan kwaliteiten te beschikken. Je moet als acteur boven je schoonheid uit kunnen stijgen om langdurig op te vallen. Als ik mocht kiezen tussen het verfilmen van een goed verhaal of een gegarandeerd succes, dan zou ik altijd voor het eerste gaan. Geef nooit drie jaar aan je leven aan een project waar je geen binding mee hebt, maar probeer zoveel mogelijk je eigen handtekening aan een project te geven.’