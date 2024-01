Waarom Amerikanen altijd op dinsdag stemmen

Als het op Amerikaanse verkiezingen aankomt, is de dinsdag haast heilig.

Kennedy versus Nixon. Carter versus Ford. Bush versus Kerry. Obama versus Romney. En morgen, op 8 november 2016: Clinton versus Trump. Dat het morgen een dinsdag is, mag geen toeval heten. Amerikanen brengen namelijk sinds jaar en dag hun stem uit op een dinsdag. Om precies te zijn: de eerste dinsdag na de eerste maandag in november.

Vrije dag

En dat waardeert niet iedere Amerikaan. Sterker nog, uit onderzoek is gebleken dat 'te druk' de meest voorkomende reden was voor veel inwoners van het reusachtige land om niet naar het stemlokaal te gaan. Want dinsdag is en blijft een werkdag, zelfs als er verkiezingen zijn - al krijgen werknemers in sommige staten wel een dag vrij. Er gaan steeds meer stemmen op om er maar een nationale vrije dag van te maken.

Zondagsrust

Dan het verhaal waarom er überhaupt altijd op een dinsdag gestemd moet worden. Daarvoor moeten we terug naar 1845. Toen is wettelijk vastgelegd dat presidentsverkiezingen op de eerste dinsdag na de eerste maandag in november gehouden moeten worden. Was het weekend niet handiger geweest? Ja, maar dan zou de zondagsrust verstoord worden. En hoezo dan niet op maandag? Omdat stemmen in 1845 voor velen gepaard ging met een ellenlange reis naar het dichtstbijzijnde stemhok. Dus maandag reizen, dinsdag stemmen. Woensdag - een marktdag in het destijds zeer agrarische Amerika - kwam dan niet in gevaar.