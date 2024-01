Once Upon a Time in the West is opgepoetst en indrukwekkender dan ooit

Veel klassieke films zijn de afgelopen jaren digitaal gerestaureerd en opnieuw in roulatie gebracht, maar als er één film is die het verdiende om opgepoetst weer op het grote scherm te belanden dan is het Sergio Leone’s meesterwerk Once Upon a Time in the West (1968).

Vanaf de minutenlange dialoogloze openingsscène op het treinstation tot de laatste shoot-out in de hoofdstraat: nergens heeft dit legendarische westernepos na bijna een halve eeuw aan kracht verloren. De plot (het bloederig gebakkelei over een aan te leggen spoorweg en het bijbehorende land) is volledig ondergeschikt aan de lange reeks geweldig gefilmde momenten die zich stuk voor stuk op het netvlies branden, immens ondersteund door de iconische soundtrack van Ennio Morricone.

Hier zijn een filmmaker (en een componist) bezig op de toppen van hun kunnen, nipt The Good, the Bad and the Ugly overtroevend, hun eveneens geniale samenwerking van twee jaar daarvoor. Once Upon a Time in the West is misschien wel de beste western ooit gemaakt en mag als geen andere film eigenlijk alleen maar in de bioscoop worden bekeken. Dankzij de moderne digitale techniek is dat nu gelukkig weer mogelijk.

Vincent Hoberg

