Nieuwe Revu's kijktip: 'Challengers'

Regisseur Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) slaagt erin om praktisch elke scène erotisch te maken, op én af de tennisbaan. ‘Een tenniswedstrijd is een relatie, alsof je verliefd bent,’ doceert Tashi Duncan (Zendaya) niet voor niets. Ze is de coach van US Open-winnaar Art Donaldson (Mike Faist), die in matige vorm verkeert. Door hem in te schrijven voor een kleiner tennistoernooi hoopt ze zijn zelfvertrouwen een zetje te kunnen geven.

Alleen staat daar ook Patrick Zweig (Josh O’Connor), ooit Arts beste vriend en rivaal in de liefde. Patrick was het grotere talent van de twee, maar is een feestnummer. Inmiddels slaapt hij in zijn auto. Als hij Art kan verslaan, zou hij zijn carrière weer om kunnen buigen. Middels flashbacks krijgen we de verwikkelingen rond het drietal te zien, en wordt duidelijk dat Tashi nooit echt heeft kunnen kiezen tussen de lieverd en de losbol. Begint de paringsdans opnieuw? De chemie tussen deze drie acteurs is zo spectaculair, dat je het Guadagnino vergeeft zijn tijd te nemen. Ace!

Challengers draait vanaf 2 mei in de bioscoop.