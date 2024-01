Donald Trump gaat Hillary Clinton voorbij in peilingen

Na het grab-'em-by-the-pussy-incident leek het gedaan met het presidentschap van Donald Trump. Maar sinds de FBI de gelekte Clinton-mails op de computer van de vrouw van seksmaniak Anthony Weiner heeft onthuld, is het ineens weer een spannende race.

Sterker: Donald Trump is Hillary Clinton voor het eerst voorbij gegaan in de peilingen. Volgens de nieuwste poll van ABC News stemt 46 procent op Trump en 45 procent op Clinton. Het exacte verschil is 0,7 procent.

Nek aan nek

Eén procent verschil zegt natuurlijk nog niets over de uiteindelijke uitslag, vooral niet als we naar het verleden kijken. Maar dat het een nek-aan-nek-race wordt is nu inmiddels wel duidelijk. Zou het dan toch?

