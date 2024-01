Bij de koffie: vaarwel allochtoon, alarm over cokesmokkel in Rotterdam en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Overheid schrapt 'allochtoon' per direct uit vocabulaire

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien met onmiddellijke ingang af van het woordgebruik allochtoon en autochtoon. Daarmee zetten zij een nieuwe norm voor de overheid.

Alarm over aanpak cokesmokkel

Politie, Openbaar Ministerie en de burgemeester van Rotterdam maken zich ernstig zorgen over de aanpak van de cocaïnesmokkel via de haven. Dit jaar is al zo’n 12.000 kilo coke in beslag genomen.

Een dergelijke hoeveelheid is exceptioneel veel. De laatste jaren wordt er in een heel jaar ongeveer 8000 kilo onderschept.

Robbert Dijkgraaf geeft weer tv-college

Robbert Dijkgraaf gaat opnieuw live college geven op televisie. Op 2 december verkondigt hij voor de zesde keer zijn kennis in DWDD University. Dit keer is het onderwerp licht, meldt de VARA. Dijkgraaf is sinds juli 2012 directeur van het vooraanstaande Institute for Advanced Study in Princeton.

Broer Cecil overleden

De broer van Cecil, de leeuw die als trofee werd doodgeschoten door tandarts Walter Palmer, is dood gevonden in Zimbabwe's Hwange National Park.Jericho, zoals de leeuw heet, zou is op een natuurlijke manier gestorven.