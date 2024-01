Winnaar en verliezer van de dag: Lars Veldwijk vs. Willem-Alexander

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Lars Veldwijk

Lars "ik ik ben nog nooit in #ZuidAfrika geweest" Veldwijk opgeroepen voor #BafanaBafana https://t.co/JaTazo6LfV ┬Ś Jonathan Ursem (@RevuJonathan) 27 oktober 2016

Geniaal verhaal. We gunnen hem een plaats in de selectie voor het WK 2018, al moet dat nog wel gehaald worden.

Verliezer van de dag: Willem-Alexander

Onze koning is vandaag even op zijn plaats gezet door een meisje. Kinderen spreken altijd de waarheid, ook in dit geval kunnen we het niet ontkennen.