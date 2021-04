‘Mijn oplossing voor liegende politici? Koning Wim-Lex full-on aan de knoppen’

Sinds ik op de Numansdorpse koninginnedagkermis van 1995 een blauwtje liep bij Sanne Mosterd, ben ik republikein. Right there and then wist ik dat de herinnering aan die uiterst pijnlijke afwijzing voor mij altijd aan die feestdag zou blijven kleven. Bovendien kost zo’n koningshuis klauwen met geld, is het lachwekkend ouderwetsch ondemocratisch en heb je er verder geen ene reet aan, dus puber-Sjerrie dacht: fuck de monarchie!

Maar daar kom ik nu op terug. Ik ben ouder en wijzer geworden alsmede dood-stervens-moe van de democratie in Nederland. Voor de verkiezingen was ik al helemaal klaar met alle hoofdrolspelers links, midden en rechts op het politieke podium, maar toen dezelfde poppetjes doodleuk wéér gekozen werden en vervolgens de boel nog grondiger verklootten dan ieder weldenkend mens voor mogelijk hield, hoeft het voor mij gewoon niet meer, die hele democratie niet.

Mark Rutte kan het dan wel weer hebben over ‘het vertrouwen in de politiek herstellen’. Gaat ie ‘z’n stinkende best’ voor doen, zegt ie. Maar al schijt ie heel z’n broek vol, dan gaat hem dat toch nog niet lukken? Ik bedoel: zou jij een tweedehands auto van die kerel kopen? ‘Dat is dan 3000 euro handje contantje.’ ‘Eh, maar ik heb al betaald.’ ‘Daar heb ik geen actieve herinnering aan.’ En de rest heeft het net zo achter de ellebogen, alleen moet dat nog lekken.

Al dat jokkebrokken, verdraaien en verzwijgen. Waarom doen ze dat toch, die volksvertegenwoordigers? Omdat de waarheid ze die zetel in de Tweede Kamer of die fijne positie in het kabinet kan doen verliezen. Omdat ze op de waarheid kunnen worden afgerekend.

Hoe lossen we dat op? Hoe voorkomen we dat politici hen onwelgevallige waarheden verdoezelen? Nou, zeer eenvoudig: het moet ze de kop niet kunnen kosten. Als een misstap geen gevolgen heeft, hoef je er immers ook niet over te liegen. Dus weg met de democratische verantwoording en kom maar door met die transparante, eerlijke politiek!

Een dictator zou in principe een prima optie zijn, ware het niet dat in het verleden bekleders van dit ambt aan het volkerenmoorden sloegen en zo de functie een slechte naam gaven. Nota bene: wie zou de dictator van Nederland moeten worden? Ik voorzie 17 miljoen aanmeldingen en een bloedvergieten dat zijn weerga niet kent.

Enter de monarchie. En niet in een ceremoniële functie, maar koning Wim-Lex full-on aan de knoppen. Zoals in de middeleeuwen de norm was. Hij zal het vast niet heel veel slechter doen dan Rutte of Kaag, maar bovenal hoeft hij zich niet in allerlei leugenachtige bochten te wringen om z’n machtspositie te behouden. Hij ís en blíjft de koning, al haalt ie bij Jinek aan tafel z’n lul uit z’n broek. En als ie de pijp uit gaat, wordt niet de grootste slang uit de kuil z’n opvolger, maar supertransparant z’n oudste dochter, Amalia, het eerste vrouwelijke actief regerende staatshoofd van Nederland! Zo modern! Leve de monarchie!