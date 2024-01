In Star Wars: Episode 8 weten we wie de ouders van Rey zijn

In december 2017 komt Star Wars: Episode 8 pas in de bioscopen, maar zo nu en dan worden er al onthullingen dan wel complottheorieën uit de doeken gedaan. De een geloofwaardig, de ander ver gezocht, allemaal om van te smullen.

Nu komt de informatie van een Star Wars-actrice zelf, Daisy Ridley. Zij speelt Rey en de grote vraag is natuurlijk: wie in de hel zijn de ouders van deze dame met die belachelijk sterke force? "Volgend jaar weten we het", zei Ridley hierover tegen Vulture. "Tot dan heeft het geen zin om er iets over te vragen."

Feit is dat de onthulling een grote invloed heeft op de rest van het verhaal, vergelijkbaar met Darth Vader die op het einde van Star Wars Episode 6 tegen Luke Skywalker de legendarische woorden 'I am your father' sprak.

Vermoedens zijn er genoeg. Zo zijn er kampen dat denken dat Rey familie is van Luke Skywalker, Obi Wan Kenobi of Han Solo. Maar er gaan ook geruchten dat ze de dochter is van Jyn Erso, het hoofdpersonage in de Star Wars-spinoff Rogue One. Al lijkt dat leeftijdstechnisch wat minder logisch.

Zelf zegt Ridley daarover: "Ik denk dat dat deze optie historisch gezien niet zou werken, want zij is... Darth Vader is daar... dus ze zou mijn betovergrootmoeder, nee mijn grootmoeder zijn... Maar het zou kunnen, vooral in een sterrenstelsel ver, ver weg."

Hoe dan ook, volgend jaar weten we het, als we de prachtige actrice mogen geloven. Colin Trevorrow, die Star Wars: Episode 9 gaat regisseren, noemde het antwoord in ieder geval als eens 'bevredigend'.

