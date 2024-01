Liegen voor de rechter loont; klassenjustitie in Nederland

Wie tijdens een verklaring onder ede leugens vertelt, neemt een groot risico: op meineed staat maximaal zes jaar cel. Maar in hoeverre gaat die wet op voor topfiguren uit de politiek of het bedrijfsleven? De meesten lijken er mee weg te komen. ‘Zeker als ze vriendjes hebben in de juiste kringen.’

Tekst: Stefan Vermeulen

Sinds hij in 2011 scheidde van zijn vrouw, betaalde Lucas zich blauw aan alimentatie. Negen jaar waren ze getrouwd geweest. Toen hij ontdekte dat zijn ex een nieuwe vriend had, voelde hij daarom vooral opluchting. Lucas, in het dagelijks leven docent in het hoger beroepsonderwijs, dacht eindelijk een streep onder zijn mislukte huwelijk te kunnen zetten.

En toevallig was de nieuwe vriend van zijn ex een topfiguur bij een multinational in het zuiden des lands, een welgesteld man met een gigantisch netwerk, dus van die alimentatie zou hij ook snel af zijn. Maar tot zijn verbazing ontkenden zijn ex en de hooggeplaatste directeur hun relatie. En dat bleven ze doen, elke keer dat hij erover begon.

Om toch van zijn gehate alimentatieplicht af te komen – een last die hem jaarlijks vele duizenden euro’s kostte – kon Lucas niet anders dan naar de rechter stappen. Aldus geschiedde: eind 2015 troffen de partijen elkaar in de rechtszaal.

Wat daar gebeurde, deed de verbazing van Lucas omslaan in verbijstering. De directeur bleef de relatie glashard ontkennen. ‘Ik wist zeker dat mijn ex en deze man al een tijd samenwoonden, alsof ze getrouwd waren. Dan houdt de verplichting tot het betalen van alimentatie op,’ zegt Lucas (die om juridische redenen niet met zijn echte naam in Nieuwe Revu wil; er loopt nog een hoger beroep).

Keihard liegen

‘Maar tijdens zijn getuigenverhoor heeft hij een uur lang keihard staan liegen.’ Terwijl het feitenmateriaal toch vrij overtuigend leek: de ex stond bij deze man thuis ingeschreven, betaalde daar de elektriciteitsrekening en volgens meerdere getuigen ging het stel al tijden samen op vakantie en naar verjaardagen van familieleden.

