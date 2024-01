Deze week in Nieuwe Revu (nr 43.)

Woensdag 19 oktober verscheen editie 42 van Nieuwe Revu, met daarin een onthullend onderzoek naar wanpraktijken van taxironselaars op Schiphol. ‘Opgelicht op taxistandplaats Schiphol’, stond er op de cover, met de toevoeging ‘toeristen worden opgelicht, geïntimideerd en zelfs gegijzeld’.

In mijn hoofdredactioneel commentaar van dat nummer riep ik politiek Den Haag op om met beter beleid en vooral strengere handhaving te komen. En warempel: twee dagen na verschijning van het artikel van journalist Mark Schrader liet staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu weten dat ze de overlast van taxironselaars op Schiphol zo snel mogelijk wil oplossen. De bewindsvrouw heeft nog geen concrete wetswijziging voor ogen, maar ze heeft de gemeente Haarlemmermeer juridische hulp aangeboden. Intussen wordt de handhaving geïntensiveerd.

Lees op BLENDLE: Liegen voor de rechter loont

Laten we kijken of we een vervolg kunnen geven aan bovenstaand succesje, want zo mogen we dat gerust noemen. Deze week vragen we Den Haag om ervoor te zorgen dat meineed – liegen voor de rechter – niet langer wordt gedoogd. Uit onderzoek van journalist Stefan Vermeulen (op pagina 26 en verder) blijkt namelijk dat meineed vaak gedoogd wordt, vooral als er in de rechtbank gelogen wordt door topfiguren uit de politiek en het zakenleven. Voor dit serieuze, de rechtspraak ondermijnende vergrijp staat een maximum celstraf van zes jaar.

Of het Revu gaat lukken om de rechtspraak minder krom te maken? We vragen het ons af, omdat de politiek in sommige gevallen baat heeft bij het feit dat je tijdens een rechtszaak soms best een leugentje voor eigen bestwil mag verkopen. Maar recht is recht en krom is krom, dus het moet nu afgelopen zijn met deze klassenjustitie.

Eens kijken of we daar iets aan kunnen doen. Leest u mee, minister Van der Steur?

Jonathan Ursem, hoofdredacteur / Twitter & Instagram: @RevuJonathan