6 feiten over de terroristen van het voetbal: hooligans

Lekker een potje matten in een weiland, wie wil dat nou niet? Voor voetbalhooligans zijn deze freefights het ideale speelkwartiertje. Vechtpartijen als die tussen Ajax en Feyenoord in Beverwijk zijn weer helemaal in.

6 feiten over de hoogst opmerkelijke 'voetbalsupporters' die door het leven gaan als hooligan.

1997...

Was het jaar waarin Ajax-fan Carlo Picornie overleed als gevolg van een klap met een klauwhamer. Hooligans van Feyenoord en Ajax gingen met elkaar op de vuist tijdens de zogenoemde Slag bij Beverwijk.

1...

Minuut duurde de matpartij tussen fans van Roda JC/Alemannia Aachen en Standard Luik. Je zou zeggen: met z’n tweeën sta je sterker dan alleen, maar toch verloor de combinatie van Roda en Alemannia het gevecht. Zou er sprake zijn van een snelle overgave of was de harde kern van Standard Luik simpelweg te sterk?

06-02-16...

Was de datum van het duel tussen hooligans van Feyenoord en Werder Bremen/Rot Weiss Essen. Het potje knokken tussen 64 man eindigde in een nederlaag voor de Rotterdammers.

98...

Stadionverboden zijn er uitgedeeld naar aanleiding van de knokpartij tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-FC Oss eind 2014. Eerder werden er al een aantal relschoppers van de harde kern van Den Bosch gestraft omdat ze betrokken waren bij een georganiseerde vechtpartij tegen Feyenoord-hooligans.

5...

Jaar is de maximale duur van een stadionverbod. De meeste hooligans vinden dat geen probleem, want de voetbalwedstrijd is niet het belangrijkste. Zoals ex-woordvoerder van Politie Amsterdam Klaas Wilting destijds zei: ‘Ze komen omdat ze even de tegenpartij moeten pakken. De agressie moet er gewoon even uit en daarna gaan ze weer vrolijk naar huis.’

147.051...

Uur was de politie vorig seizoen aanwezig in stadions. Dat zijn enkel de eredivisiewedstrijden, want daarvoor zijn heel wat flikken nodig. Bij een wedstrijd van bijvoorbeeld MVV-Fortuna zijn slechts vijftien beveiligingsmensen nodig. De eredivisie heeft veel meer te maken met risicowedstrijden.

Bonus (must see)

Hilarische documentaire over TEDO, een Haags voetbalelftal dat bestaat uit in totaal zo'n honderd jaar stadionverbod.

https://www.youtube.com/watch?v=im194d3TPgI

https://www.youtube.com/watch?v=hBk-mKQzRXM

https://www.youtube.com/watch?v=jv2qRAEZODA