Nieuwe hel na IS-slavernij: voormalige seksslaven aan lot overgelaten

Ze worden verkocht, verkracht, mishandeld, uitgehuwelijkt en gebruikt als seksslaven door IS. De yezidi-vrouwen worden aan hun lot overgelaten en daar wil Amnesty International zo snel mogelijk verandering in brengen.

Tekst: Feline Lindhout

Verzetten is geen optie, want dan volgen er zweepslagen. De voormalige seksslaven van IS worden voorzien van prijskaartjes en naar potentiële kopers gebracht, die vervolgens de keuze hebben uit honderden ‘objecten’. Wanneer een meisje nog maagd is, wordt haar verkrachter gezien als eigenaar van het meisje. Hij heeft als enige het recht om haar door te verkopen.

Voor ruim vijfduizend vrouwen – waaronder veel kinderen – is dit de dagelijkse realiteit. Na een leven als IS-seksslaaf, wordt het voor de meeste yezidi’s niet veel beter. Terwijl de misbruikte vrouwen medische behandelingen, psychische ondersteuning en financiële hulp nodig hebben, worden ze aan hun lot overgelaten. Een veertienjarig yezidi-meisje verklaarde dat zij en haar zusje iedere dag verkracht werden door een IS-strijder én zijn bodyguards.

Tegenstribbelen leidde tot een groepsverkrachting. Het opkomen voor haar zusje werd bestraft met een emmer kokend water die langzaam over haar dijen leeggegoten werd. Eenmaal bevrijd uit de handen van de terreurgroep werd ze behandeld als een doodnormaal meisje, met meerdere zelfmoordpogingen als triest gevolg.

Amnesty International krijgt dagelijks meldingen van voormalige seksslavinnen die lijden aan depressies en zelfmoordgedachten. Daarom vinden zij het tijd worden dat de vrouwen na hun lijden goed worden opgevangen. ‘De schrijnende getuigenissen wijzen op een dringende behoefte aan meer internationale steun,’ vindt Amnesty, dat wil dat de internationale gemeenschap hulp aan de slachtoffers moet bieden.

Wie biedt meer?

Om meer jongeren aan de kant van Islamitische Staat te krijgen, worden de vrouwen als lokaas gebruikt. Volgens een rapport van de Verenigde Naties blijkt dit vooral te werken onder de lokale jongeren in Irak en Syrië.

Met name de jonge meisjes worden naar steden als Raqqa en Monsul gebracht om daar te worden verkocht of weggegeven als beloning aan nieuwe strijders van IS. Daar blijft het niet bij. Inmiddels is het netwerk uitgebreid naar Afghanistan, Libië en zelfs Rusland.

IS ziet de yezidi’s als strafbaar – omdat ze in hun ogen het foute geloof aanhangen – en daarom mogen zij met toestemming van Allah met de meisjes doen wat ze willen. Vooral de westerse vrouwen blijken in trek bij de terreurgroep. Blond haar en blauwe ogen, dat levert het meeste geld op.

Tweeduizend dollar voor een uitgemergeld tienermeisje, wie biedt meer? IS-woordvoerder Mohammed al-Adnani laat in het internettijdschrift Dabiq nog maar eens duidelijk weten waar hun missie om draait: ‘Wij zullen Rome veroveren, jullie kruizen breken en jullie vrouwen tot slaaf maken.’