Moby dropt briljante videoclip doorspekt met anti-smartphonepropaganda

Moby heeft met zijn nieuwe project Moby & The Void Pacific Choir heeft nieuwe muziek uitgebracht, waaronder het nummer Are You Lost In The World Like Me. Met een briljante videoclip.

In de videoclip is een kaal mannetje verdwaald in een wereld vol maniakale apparatuurverslaafden, die elkaar overhoop lopen en de wereld om zich heen niet meer zien. "Zo voel ik me ook, als ik een tijdje geen telefoon en internet gebruik. Het contact met de medemens is verdwenen", zegt Moby.

Bekijk ook: VIDEO: Japanse filmmaker creëert angstaanjagende toekomstvisie

In de stijl van Disney in zijn beginjaren drukt Moby de wereld met de neus op de feiten. Are You Lost In The World Like Me is een puik staaltje anti-smartphone-propaganda.

Idealistisch als de Amerikaanse muzikant is: "We moeten dit systeem loslaten. Mensen gedragen zich nog steeds als hun voorouders; we grijpen naar eten, vernietigen de natuur, doden dieren en doden elkaar. We onderhouden een systeem dat niet werkt."

Goed, de videoclip. Moet gezegd worden: een lekker, up-tempo nummer. Bas mag omhoog gedraaid worden.

https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8

Don't Leave Me

Een andere nieuwe single van Moby & The Void Pacific Choir is Don't Leave Me, over de bio-industrie, dierenmishandeling en dat soort toestanden.

Mocht je dat allemaal wat politiek correct vinden, dan maakt het riffje dat wel goed. Beide nummers staan op het album These Systems Are Failing, dat nu in de winkels ligt.

https://www.youtube.com/watch?v=jtL3Jsl2ieE