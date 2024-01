Bij de koffie: het lekkende liefje van Klaas Otto, Saudische prins geëxecuteerd en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

IS gebruikt inwoners Mosul als menselijk schild

Jihadisten van Islamitische Staat (IS) laten inwoners van Mosul de stad niet verlaten en gebruiken hen als menselijk schild in de strijd tegen het Iraakse leger. Dat zegt woordvoerder van het Pentagon kapitein Jeff Davis dinsdag, zo meldt persbureau AFP. "De inwoners worden tegen hun zin in de stad gehouden en we weten zeker dat ze als schild worden gebruikt."

'Klaas Otto had een gangsterliefje bij Defensie'

Liefje bij Defensie gaf Klaas Otto politie-informatie door https://t.co/WtUwEnhBtm door @JohnvdnHeuvel — De Telegraaf (@telegraaf) 19 oktober 2016

Een ’gangsterliefje’ bij Defensie zou maandenlang zeer vertrouwelijke onderzoeksinformatie hebben doorgespeeld aan motorclub No Surrender.

Saudische prins geëxecuteerd

Saoedische prins geëxecuteerd voor moord https://t.co/nyB9oVyzmB — NRC (@nrc) 18 oktober 2016

In Saudi-Arabië is een prins geëxecuteerd. Dat gebeurde volgens het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken omdat hij drie jaar geleden bij een ruzie een man had doodgeschoten. Het gaat om prins Turki bin Saud al-Kabir, een van de duizenden leden van de Saudische koninklijke familie.

De doodstraf wordt in Saudi-Arabië met grote regelmaat voltrokken, maar er zijn nauwelijks gevallen bekend van leden van de koninklijke familie die worden terechtgesteld. Een van de bekendste was prins Faisal bin Musaid al Saud, die in 1975 werd geëxecuteerd omdat hij zijn oom, koning Faisal, had vermoord.

'Netflix onderhandelt over serie over rassenspanningen in VS'

Netflix Nears Series Order For Racially-Charged Drama From ‘The Killing’ Creator, ‘The Accountant’ Director & Fox 21 https://t.co/D3OSpI1bmK pic.twitter.com/U26erasQp4 — Deadline Hollywood (@Deadline) 19 oktober 2016

Netflix komt waarschijnlijk met een dramaserie waarin de recente raciale spanningen in de VS centraal staan. Volgens Deadline is de streamingservice in de laatste fase van onderhandelingen over de tiendelige show.