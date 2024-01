Moeder Ruud Gullit thuis overvallen

De moeder van Ruud Gullit (76) is vandaag thuis beroofd. De overvallers hebben onder meer een kostbaar sieraad gestolen.

My mother is 76 and has been robbed today in her house.they stole this watch I gave her when she overcome Brest cancer 20 years ago. pic.twitter.com/yZyk9YeOGz

— Ruud Gullit (@GullitR) 18 oktober 2016