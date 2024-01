Bij de koffie: geboortehuis Adolf Hitler naar de grond, tsunami aan jihadisten dreigt en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Tsunami aan jihadisten dreigt

Er dreigt een stortvloed aan terroristen richting Europa te komen bij het einde van Islamitische Staat als land. Dit scenario begint actueel te worden nu een internationale coalitie de aanval op Mosul heeft ingezet.

Geboortehuis Adolf Hitler gesloopt

Het drie verdiepingen huis heeft een zachte vanille tint. Het is niets meer dan een woning in een blok. Enige bijzondere aan het gebouw in het Braunau am Inn, een Oostenrijks stadje vlakbij de Duitse grens, is dat Adolf Hitler er in 1889 werd geboren.

Dus werd het huis een bedevaartsoort voor neonazi-sympathisanten, wat de Oostenrijkse ook probeerde te doen om dit te voorkomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft derhalve besloten het huis te slopen.

Het geboortehuis is eigendom van een Oostenrijkse vrouw, maar de regering wil het onteigenen. Hiervoor moet een nieuwe wet aangenomen worden. Verwacht wordt dat het parlement dit snel mogelijk maakt.

Melania Trump: Mijn man werd opgehitst

De onlangs opgedoken seksistische opmerkingen van Donald Trump in 2005 waren het gevolg van 'ophitsing' door de NBC-presentator met wie hij sprak. Trumps vrouw Melania zegt dat in een interview met CNN.

Rusland en Syrië gestopt met bombarderen van Aleppo

Rusland en Syrië zijn dinsdagochtend gestopt met het uitvoeren van luchtaanvallen op de Syrische stad Aleppo in aanloop naar een humanitaire pause op donderdag.De bombardementen zijn om 10 uur (lokale tijd) gestopt, liet de Russische minister Sergej Sjojgoe van Defensie dinsdag weten.

Rebellen in het oosten van de belegerde stad wordt aangedrongen Aleppo te verlaten.