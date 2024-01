De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Hij is een telg uit het ergste soort tuig dat Armenië ooit heeft voortgebracht. Zijn voorouders waren messenvechters, beurzensnijders, overvallers, dieven, verminkers, ontvoerders, crapule, rotzakken en het ergste van alles: anti-feministen.

Voor een mannelijke Aznavourian (zoals de oorspronkelijke, Armeense naam luidde) was een vrouw niks meer dan een stuk vlees met indien mogelijk gigantische tieten, een scheur als een koeienmuil en niet te veel praatjes. Of ze werd in het varkenshok gegooid, waar ze de twee daaropvolgende weken tot taak had met een bot mes de varkens te versnijden tot spek, wat de Aznavourians dan illegaal over de grens smokkelden naar Bulgarije, Roemenië, en ja zelfs Battatsjoerië.

De vader van Aznavour, Plutov Aznavourian, verkaste naar Parijs, waar hij een handel opzette in gestolen auto’s, en Chahnour (de oorspronkelijke voornaam van Aznavour) moest al op zesjarige leeftijd gejatte Mercedessen en BMW’s van Parijs naar Juffaka (de hoofdstad van Battatsjoerië) rijden.

Als hij onderweg een ongeluk kreeg, moest hij bij terugkeer twee weken in een Frans varkenshok doorbrengen. In zo’n typisch hoque de cochons begon hij met zingen, wat niet opviel omdat iedereen dacht dat het weer eens een varken was dat van de buikpijn gillend lag te knorren.

Dus die hele Aznavour heeft eigenlijk nooit goed kunnen zingen, en juist daarom werd hij ontdekt door Edith Op zesjarige leeftijd moest hij al gejatte Mercedessen en BMW’s van Parijs naar Juffaka rijden Piaf, die zoveel verstand had van goed zingen als Gerard Joling van voor het zingen de kerk uit.

Met Piaf toerde hij door de Verenigde Staten, en één keer, in Baltimore, hebben ze samen seks gehad, voor beiden zo’n desastreuze ervaring dat ze, telkens als ze er later aan terugdachten, groen slijm moesten overgeven. Begrijpe wie het kan, maar Aznavour had heel wat succes bij de vrouwen.

Op concerten van hem werden beha’s naar z’n hoofd gegooid, alsmede slipjes, gestold kutvocht, anale afscheiding en op een keer zelfs een clitoris, maar van wie die was is men nooit op het spoor gekomen, zij het allicht wel van een oude vrouw, want de clit had een dofgrijze kleur en rook naar rotte kabeljauw.

Aznavour had verschillende hits, onder meer het stuitend For me, formidable, het lamentabele La bohème, en het bij de luisteraar tot spuitende diarree aanzettende She. Uiteraard zijn er pipo’s en dellen die vinden dat die hits van Aznavour, en ook z’n andere songs, heel schitterend zijn.

Als je weet dat derzulken als Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder, Halina Reijn, Prem Radhakishun, Gerard Spong en Douwe Bob grote fans zijn van Aznavour, dan is dat een bewijs te meer dat die hele Aznavour een van de beroerdste zangers en ergerlijkste foorapen is die ooit de showbizz hebben bevuild.