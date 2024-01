Winnaar en verliezer van de dag: de Zuckerbergjes vs. Openbaar Ministerie

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: de Zuckerbergjes

Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook, en zijn vrouw Priscilla Chan stellen voor de komende tien jaar 3 miljard dollar beschikbaar voor de preventie en bestrijding van alle ziekten.

Dit soort ambitieuze initiatieven komen het vertrouwen in de mensheid weer eens ten goede. Ja, wij mogen die Zuckerbergjes wel.

Verliezer van de dag: het Openbaar Ministerie

Het OM moet mogelijk compensatie betalen voor een in beslag genomen motor die te snel werd verkocht, schrijft @nrc : https://t.co/TnZgBYvV3a ┬Ś NOS (@NOS) 22 september 2016

Het Openbaar Ministerie moet van de rechter een Bandidos-motor die in beslag was genomen, teruggeven. Probleem is dat het voertuig al is geveild voor 11.500 euro. Lekker bezig.