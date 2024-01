Winnaar en verliezer van de dag: André Rieu vs. gerechtshof in Den Haag

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: André Rieu

Gratis concert van André Rieu in Maastricht: Nederlands violist en orkestleider André Rieu geeft op vrijdag 3... https://t.co/qWWgfGcxkr — Concert Nieuws (@ConcertNieuws1) 20 september 2016

André Rieu maakt een prachtig gebaar door tussen al zijn internationale optredens zo maar een gratis concert te geven in zijn geboortestad Maastricht. Binnen een half uur was er geen kaart meer over. Lekker bezig Andreetje!

Verliezer van de dag: gerechtshof in Den Haag

Rechtbank: 'Volkert van der G. is psychisch gezond' https://t.co/DrwY11w7hq — GeenStijl (@geenstijl) 20 september 2016

Volkert van der G. psychisch gezond... We vragen ons af hoe ze tot dit inzicht zijn gekomen.