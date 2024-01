Bij de koffie: de pornoster van de eeuw

100 jaar oud en nog ieder dag willen én kunnen cohabiteren. Voor iedere normale man een surrealistische droom, voor Diego de normaalste zaak van de wereld. Zijn levensmotto: van een nood een deugd maken.

Al 40 jaar lang is Diego, een heroïsche reuzenschildpad, dag in dag uit maar met één ding bezig: seks. En met succes, even daargelaten of de vrouwtjes ook willen. Want daar heeft Diego al lang geen boodschap meer aan. Er zijn belangrijkere dingen, zoals het voortbestaan van zijn soort. Dáárin schuilt het succes: Diego is er in zijn eentje voor verantwoordelijk dat zijn soort, Chelonoidis Hoodensis, niet meer met uitsterven wordt bedreigd.

In 1976 was dat wel anders. Toen werd schildpaddensoort uitgezet op Espanola, één van de Galapagos-eilanden. Diego, die een celibatair leven in een dierentuin leidde, was een de twee mannetjes die samen met twaalf vrouwtjes voor het grote karwei stonden. Duidelijk moge zijn dat hij wat in te halen had en noem dat gerust een understatement. Diego is de vader van meer dan 800 jonge reuzenschildpadden en zijn klus lijkt nog lang niet geklaard.

Momenteel leeft hij in een schildpaddenmansion met zes vrouwtjes. En als we Walter Getreuer, eigenaar van reptielencentrum Serpo, mogen geloven, dan zit het wel snor. "Schildpadden hebben een geweldig libido. Vrouwtjes zijn maar een korte tijd vruchtbaar, maar ook buiten die periode hebben ze veel seks. Voor de lol, net als mensen eigenlijk. Maar de vrouwtjes hebben er soms ook last van, daarom worden ze af en toe gescheiden."

