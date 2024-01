Revu voorspelt: Sarina Wiegman volgt Phillip Cocu op bij PSV

Zaterdag 12 augustus 2017Na weer een zeperd (1-2 tegen AZ) besluit Phillip Cocu ontslag te nemen als trainer van PSV. Nog diezelfde avond presenteert de clubleiding van de Eindhovenaren een opvolger. ‘Ja, het is een verrassende keuze,’ aldus technisch directeur Marcel Brands, ‘en een unicum in het Nederlandse betaalde voetbal, maar we hebben het grootste vertrouwen in Sarina Wiegman.’

Zondag 13 augustus 2017Binnenkort verwacht Martin Koolhoven te beginnen met de opnames voor de speelfilm Maradona in Mierlo. ‘Toen ik de beelden zag van Diego Maradona daar in Brabant, kwam er meteen een filmscript bij me op,’ aldus de regisseur van Brimstone. ‘Voor het vervullen van de hoofdrol denk ik aan Frank Lammers of Edo Brunner. Even kijken wie de dikste is.’

Fotografie ANP