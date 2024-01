Het laatste huzarenstukje van Alan Rickman: een schildpad die aan een aardbei knabbelt

Hij was de ziekelijke bad guy in Die Hard, de meest iconische professor van de Harry Potter-reeks en de ultieme slechterik in Robin Hood. Maar het laatste werk van de vorige week overleden acteur Alan Rickman is een begeleidende voice over bij een schildpad die aan een aardbei knabbelt.

Het gaat om een spotje waarin Rickman als stemacteur vertelt hoe belangrijk het is dat het filmpje van de schildpad massaal gedeeld wordt. "als je dit hebt gekeken, heb je automatisch gedoneerd aan Save the Children en Refugee Council", zegt hij onder meer. Het filmpje gaat inmiddels viral, alle opbrengsten gaan naar het goede doel. Op Reddit werd ontdekt dat dit het laatste werk is van de veelgeprezen acteur.

https://www.youtube.com/watch?v=HkiMz-e2ZcE