'Hij was een zware jongen, maar is geen slecht mens'

Filmmaker Jay Oliveira (36) volgde een jaar lang John Jansen. In de jaren negentig leider van de beruchte Juliët-bende, nu weldoener die probleemjongeren uit de nesten helpt. Het leverde een unieke docu op, die vanaf 22 september in de bioscoop draait.

Tekst: Danny Koks

Hoe lang ben je met deze documentaire bezig geweest?

'Ruim een jaar. Ik heb alles alleen gedaan: het camerawerk, de montage, alle research, de droneshots, zelfs de meeste muziek heb ik zelf gemaakt. Veel werk, dat klopt. Maar als je alles alleen doet, loop je jezelf ook niet in de weg.'

Maakte dat het ook makkelijker om het vertrouwen van John Jansen te winnen?

'Absoluut, dat is mijn grote troef geweest. Als ik op hem af was gestapt met een geluidsman en twee cameramensen, dan had ik nooit dit resultaat kunnen bereiken. Juist omdat ik één op één met hem was, opende hij zich volledig naar mij. Voor zover dat gezien zijn criminele verleden kan, natuurlijk.'

Waarom wilde je een film over John Jansen maken?

'Mijn broertje woont in Breda, net als John. Hij vertelde mij over een beruchte topcrimineel uit de stad die 2,5 miljoen had gewonnen in de Staatsloterij. En daar een deel van had geschonken aan de voedselbank, zodat die Sinterklaascadeautjes konden kopen voor kinderen uit arme gezinnen. Dat vond ik zo'n frappant verhaal. Dus ik ben gewoon in mijn auto gestapt en naar Breda gereden. Ik wist dat hij daar een stichting runt waar hij thuisloze jongeren helpt.'

Dat hoor je niet vaak, dat meedogenloze criminelen zich bekommeren om hun medemens.

'Toen John in de Juliët-bende zat, heeft hij mensen ontvoerd, in drugs gehandeld. Maar dat speelde zich allemaal af in het criminele milileu, burgers zijn daar nooit het slachtoffer van geworden. En je gaat niet naar zware criminelen in je nette pak en slechts bewapend met je vlotte babbeltje. Dan neem je je kogelvrije vest mee en je uzi's.'

Dus je stapt op een zware jongen af, legt uit dat je een film over zijn leven wil maken en hij zegt meteen: is goed?

\'Ik heb hem uitgelegd dat ik in de documentaire zijn kant van het verhaal wilde vertellen. In de jaren negentig hebben de media van alles gezegd en geschreven over John Jansen en zijn rol in de Juliët-bende. Heel veel daarvan klopt aantoonbaar niet. Ik wilde het inside-verhaal hebben. Mijn insteek was niet om een film te maken over de Juliët-bende, maar over John Jansen: wat is zijn achtergrond, hoe zag zijn verleden eruit, wat doet hij elke dag, hoe staat hij in het leven?'

Toch heeft John Jansen altijd de publiciteit geschuwd. Waarom heeft hij tegen jou wel 'ja' gezegd?

'Omdat hij het nu de tijd vond om zijn echte verhaal te vertellen. Hij wilde laten zien wie hij wel en niet is, wat hij wel en niet heeft gedaan. Vorig jaar stond hij in een boek, Crime Top 100. Daarin hadden journalisten geschreven dat hij lichaamsdelen zou hebben afgesneden. Johns dochter belde hem toen op: “Pap, is dat echt waar?” John vertrouwde erop dat ik zijn verhaal niet zou manipuleren.'

Heeft hij jou alles verteld?

'Alles, dat kan niet. Over zijn tijd bij de Juliët-bende heeft hij veel verteld. Maar daar heb ik maar een klein gedeelte van gebruikt, want ik wilde niet dat deze film alleen daarover zou gaan. Of hij ooit iemand heeft vermoord, dat willen mensen natuurlijk ook weten. Dat zit er allemaal in. Of ik alles geloof wat hij mij heeft verteld? Dan zeg ik 100% ja. Hij gaat met heel veel mensen om van alle rangen en standen. Als je ziet hoe die mensen op hem reageren, kan hij gewoon geen slecht mens zijn.

Hij werkt elke dag keihard op zijn stichting, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Terwijl hij elke dag wordt achtervolgd en tegengewerkt door zijn verleden. Al zijn geld gaat op aan jongeren die hij probeert te helpen. Die zorgen elke dag voor problemen. Elke dag is er ruzie, elke dag staat de politie voor de deur. Nadat hij de loterij had gewonnen, had hij ook kunnen zeggen: “Tabee mensen, ik ga lekker in Spanje leven.” Maar hij heeft ervoor gekozen om hier te blijven. Daaraan kan je zien hoe iemand in elkaar steekt.'

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=sPgFz6RFdjI