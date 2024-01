Bij de koffie: Kuzu uitgekotst door Tweede Kamer

Tunahan Kuzu probeerde gisteren op goedkope wijze zieltjes te winnen en dat is hem gelukt.

Tijdens een bezoek van de Israëlische premier Netanyahu in de Tweede Kamer speldde hij een button met de Palestijnse vlag op en drong zichzelf naar voren om Netanyahu vervolgens opzichtig géén hand te geven.

Met een gloeiend gezicht van trots spurtte hij vervolgens naar zijn werkkamer, om zo snel als het kon een filmpje op YouTube van zijn 'heroïsche daad' te plaatsen. Met daarbij een grapje over een lange arm die geen hand krijgt. Masturberend zal hij de reacties hebben gelezen als 'ik hou van u' en moge Allah u beschermen tegen het kwade'.

Muzelkobold #Kuzu is even vergeten dat zijn Ottomaantjes de wreedste bezetters van de Levant waren. pic.twitter.com/8OuJlkieXH ┬Ś Arthur van Amerongen (@DonArturito) 7 september 2016

Kuzu won zieltjes, maar bracht de Tweede Kamer en daarmee het hele land in verlegenheid. De Kamer walgt van het DENK-fuguur, voor zo ver dat nog niet het geval was. Enkele reacties uit De Telegraaf van vandaag.

Halbe Zijlstra (VVD)

"We willen niet meewerken aan deze goedkope publiciteitsstunt van deze heren."

Sybrand van Haersma Buma (CDA)

"Het is een Kamerlid onwaardig om je zo te gedragen bij de ontvangst van een premier Wie het oneens is, mag dat zeggen in Nederland. Maar de norm is wel dat we elkaar met respect behandelen, en dus geef je iemand een hand. Het lijkt er vandaag de dag wel op alsof sommige politici denken dat ze alles kunnen maken zolang ze er het nieuws er maar mee halen."

Harry van Bommel (SP)

"Ik weet natuurlijk dat het in de islamitische cultuur vaker voorkomt dat mensen elkaar geen hand geven. Maar als je iets wilt bereiken, als je net als ik vrede wilt in het Midden-Oosten, dan moet je op z’n minst praten met degene die erover gaat. Dan gelden de regels van het diplomatieke verkeer, dus geef je iemand een hand."

Han ten Broeke (VVD)

"Kuzu heeft met zijn actie publiciteit georganiseerd voor zichzelf, maar heeft niets bereikt voor de Palestijnen. Verder maakte hij er maar een grap van."

Netanyahu zelf

"Dan niet."

