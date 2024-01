4 sterren voor de grootste rockster van Nederland

De kans dat u, lezer, nog niet geboren was toen de Golden Earring begon, is aanzienlijk te noemen. De band van frontman Barry Hay (68) bestaat 55 jaar, hoog tijd voor een biografie dus.

In Hay, een geautoriseerde biografie uit de pen van Sander Donkers, vertelt de zanger openhartig over zijn leven in en buiten de spotlights, over zijn roerige jeugd, familie, zijn band met moederland India, zijn grote liefde Sandra, en uiteraard zijn rise to stardom vol seks, drugs en rock-’n-roll.

‘Opeens was ik een superstar,’ introduceert Hay zich. ‘Om me heen was het een gekkenhuis, helemaal geweldig. Ik kon alles krijgen wat ik wilde, en daar heb ik misbruik van gemaakt. Ik was gewoon onwijs arrogant, ik had maling aan heel de wereld. Je kon geen serieus woord met me wisselen, ik probeerde je alleen maar op het verkeerde been te zetten. Onhandelbaar was ik, klaar. Een ongeleid projectiel. Ik deed maar wat, en ik kwam overal mee weg. Daar kan je heel onuitstaanbaar van worden.’

‘Ja, toen was ie echt een prinsje,’ zegt zijn grote Sandra. ‘Maar hij is daarna keihard op z'n bek gegaan, hoor.’

Hay is zoals een biografie moet zijn, met een hoofdpersoon wiens verhaal zichzelf eigenlijk wel schrijft. Aan anekdotes over Hays rock-bestaan dus geen gebrek, kortom een heerlijke pil (384 pagina's) voor op het nachtkastje. Of voor bij de open haard, met een glas whisky erbij en een lekker Earring-album op de achtergrond.

