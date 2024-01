Bij de koffie: 'de beste rapper van Nederland'

Het is woensdag, wat betekent dat het nieuwe nummer van Nieuwe Revu in de winkel. Met een verhaal over het begin van de commerciële televisie; onder anderen André van Duin, Henny Huisman, Sandra Reemer, Tineke de Nooij en Hans vd Togt doen hun verhaal.

'Beste rapper van Nederland'

Maar laten we bij de koffie niet al te zwaar beginnen. Aandacht voor de beste rapper van Nederland. Althans, volgens hemzelf. Nieuwe Revu ging op bezoek bij Ismo, de rapper met miljoenen volgers, maar zonder label.

Tekst: Rasit Elibol

Het grote publiek kent rapper Ismo uit Breda niet, maar bij de jongeren en op internet is hij ongekend populair. Ze herkennen zich in zijn uitgesproken teksten over opgroeien op straat, liefde, familie en het conflict in het Midden-Oosten. Maak kennis met de stem van een generatie. ‘We leven in het internettijdperk, maat. Ik heb de tv echt niet nodig.’

Vlak voor het interview wil Ismail Houllich (26), beter bekend onder zijn artiestennaam Ismo, toch op een andere locatie afspreken. Het eerste koffietentje zit namelijk vlakbij een middelbare school. ‘Dat is niet echt handig. Straks zien ze me en dan moet ik met tientallen jongeren op de foto,’ zegt de rapper even later in het centrum van Breda, zijn geboortestad die op de achtergrond vaak aanwezig is in zijn muziek. Hij praat rustig, een kop cappuccino binnen handbereik.......

https://www.youtube.com/watch?v=vm7dHJMsnu0