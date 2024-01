Kalasjnikov heeft consument in vizier

In Rusland zijn ze net even iets gekker dan in de rest van de wereld. Op een van de grootste luchthavens van Moskou heeft Kalasjnikov afgelopen maand zijn eerste brand store geopend, waar je replica’s van hun grootste succesnummer kunt kopen, de AK-47.

https://www.youtube.com/watch?v=BA70m5g3QDw

'Wij zijn een van de meest geliefde en populairste merken als mensen over heel de wereld denken aan Rusland. Daarom zijn we blij dat wij nu iedereen die ons land komt bezoeken, de kans bieden een mooi souvenir mee naar huis te nemen met ons logo erop. Een brandshop openen op een van de drukste luchthavens ter wereld is dan ook een volkomen acceptabele stap naar het bouwen van een gemeenschap consumenten die loyaal zijn aan ons merk. Wij hopen dat mensen ons initiatief op prijs stellen en onze bedrijfssouvenirs kopen als blijvende herinnering aan hun trip.'

Het is dat ‘het populairste merk van Rusland’ al pontificaal in de kop staat, anders zou de argeloze lezer bovenstaande alinea kunnen afdoen als loze reclamepraat van Lada, Fabergé of een fabrikant van matroesjka-poppetjes.

Maar nee, Vladimir Dmitriev, uit wiens mond deze loze reclamepraat kwam, is hoofd marketing van Kalasjnikov. En zijn werkgever is zo trots als een pauw op de brand store die ze onlangs openden op de Sjeremetjevo-luchthaven van Moskou. Echte AK-47’s verkopen ze er niet, wel plastic replica’s. Net als zonnebrillen, iphone-hoesjes, pennen in de vorm van zilveren kogels en koptelefoons die eruitzien als de gehoorbeschermers die verplicht zijn op de schietbaan.

Taliban

Een wapenfabrikant die replica’s verkoopt op een vliegveld is zoiets als Volkswagen dat betrouwbare besturingssoftware wil gaan verkopen, of Monsanto fair trade-bananen. In 2011 vielen er 35 doden bij een aanslag op Moskou’s grootste vliegveld, Domodedovo.

Oké, dat was met een bom gedaan en niet met kalasjnikovs. Die gebruikten de Taliban wel degelijk, toen ze twee jaar geleden het vliegveld van Karachi bestormden. Bij de aanval vielen dertig doden. En in juni dit jaar schoten drie terroristen hun kalasjnikovs leeg op de Atatürk-luchthaven van Istanbul voordat ze zichzelf opbliezen. Daarbij kwamen 45 mensen om het leven.

We gingen op oorlogspad met de Russen en dat klinkt even spectaculair als het was https://t.co/jBvOLqNlUx @mandos90 pic.twitter.com/Rv2G0imWnE ┬Ś Nieuwe Revu (@nieuwerevu) 6 juli 2016

Maar ze moeten iets uit de hoge hoed toveren bij Kalasjnikov, want het bedrijf zit in het nauw sinds Rusland in 2014 de Krim annexeerde. De wapenfabrikant verkocht op dat moment veertig procent van zijn producten aan Amerikaanse klanten en werd dus hard geraakt door de handelsboycot.

En met de honderd miljoen kalasjnikovs die er wereldwijd in omloop zijn, is het verzadigingspunt sowieso wel bereikt – leuk dat terroristen zo verzot zijn op hun AK-47’s, maar op de wereldmarkt is dat slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Rebranden!

En wat zeggen marketing-whizzkids dan? Rebranden! Nieuwe doelgroepen aanboren! Kalasjnikov richt zijn pijlen daarom sinds kort niet meer alleen op legers, maar ook op schietclubs en jagers. Het bedrijf lanceerde in augustus zijn eerste collectie kleding voor jagers.

En de store op de Sjeremetjevo-luchthaven is de eerste van zestig filialen die ze in 2016 door heel Rusland gaan openen. Wie een kijkje wil nemen: de Kalasjnikov-winkel zit op de derde verdieping van de Aeroexpress-terminal, tegenover de Burger King.

[gallery size="medium" type="rectangular" ids="41233,41235,41237,41239,41241,41243,41245"]