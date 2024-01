Bij de koffie: een stukje Oostblok in Nederland

Het nieuwe nummer van Nieuwe Revu ligt vanaf vandaag in de winkel. Met onder meer een verhaal over spionnen, die ook zo maar in jouw kringen verkeren. Een reportage over de bloederige drugsoorlog in Brabant. Columns van Leon Verdonschot, Özcan Akyol en Herman Brusselmans. Interviews. En nog veel meer.

Zoetermeer

Maar laten we bij de koffie niet al te ingewikkeld of diepgaand beginnen. Wel lelijk. En grauw. Sfeerloos ook. Juist, met een stukje Oostblok in Nederland. Mark van den Tempel en fotograaf Alexander Schippers gingen terug in de tijd met de architect (de 90-jarige opa van de fotograaf) van de naargeestige stad Zoetermeer en dat leverde een uiterst vermakelijk stuk op.

TEKST: MARK VAN DEN TEMPEL | FOTOGRAFIE: ALEXANDER SCHIPPERS

Anonieme galerijflats, inwisselbare woonerven, leegstaande kantoorkolossen: Zoetermeer heeft het allemaal. Architect Niek Schippers ontwierp er hele wijken. Zijn kleinzoon, fotograaf Alexander, groeide er op en wilde er als tiener zo snel mogelijk weer weg. Op zoek naar de ziel van Zoetermeer. "Je kon niet zeggen: ik woon daar en daar, want al die woningen waren identiek..."

