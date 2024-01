Gamerecensie: No Man's Sky

De meest gehypete game in jaren laat je klein en alleen voelen in een enorm universum. Precies zoals beloofd.

Zelden werd er zoveel van een spel verwacht als van No Man’s Sky. En dat terwijl de game ontwikkeld is door een klein team met een nog kleiner budget. De charismatische voorman Sean Murray beloofde een enorm universum met 18 triljoen (achttien nullen) gigantische planeten, met ieder een eigen flora en fauna, waarin spelers verdwaald konden raken.

Een heelal dat geregeerd wordt door een slimme wiskundige formule. Iedere planeet en elke levensvorm die de speler ontdekt, mag hij of zij zelf een naam geven. Komt een andere gamer later ook op die planeet, dan ziet hij die namen.

Duizelingwekkende trip

Dat was de belofte. Het bleek een kapstok waaraan liefhebbers van sciencefiction en ruimtesimulators hun wildste wensen en dromen hingen. Nu is No Man’s Sky er en lang niet iedereen is enthousiast. Er is geen verhaal, je kunt het niet samen spelen, er is geen doel... Maar wat er daadwerkelijk beloofd is, is er wel.

Een oneindig groot universum om in rond te dwalen. Een bizarre, duizelingwekkende trip waarbij niemand je handje vasthoudt. Het gaat tegen alle tradities en gebaande paden in. Het enige wat je voortdrijft is nieuwsgierigheid. Vergeet alles wat je verwacht van een game en omarm dit kunstwerkje.

