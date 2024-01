Alleen voor een beschuit...

Beste Theo Tempels,

U haalde alle kranten met uw rechtszaak, maar er is vast geen mens die dat vandaag nog weet. Dat ligt aan twee dingen. Eén: die andere nationale rechtszaak, namelijk rond de gevallen sportheld Yuri van Gelder, die uitliep op een interessante splijtzwam in visie op sport en zonde: de preciezen versus de rekkelijken. Ik ben normaal gesproken een rekkelijke, maar waar het topsport betreft bleek ik een precieze. Voor een groot deel van Nederland bleek het tegenovergestelde te gelden.

Maar er was nog een reden dat uw rechtszaak elke krant haalde en daarna snel weer verdween, en dat was het onderwerp ervan. Beschuit. U bent de uitvinder van de inkeping in het beschuit, en daar vroeg u in 1999 al octrooi op aan. Ik geef toe: het is geen uitvinding die u meteen in het rijtje van Thomas Edison, Alexander Graham Bell en Steve Jobs plaatst. Noch kan hij tippen aan de volgens sommige mensen (onder wie álle roadies en kidnappers) beste uitvinding uit de geschiedenis van de mensheid: duct tape. Maar de beschuit-inkeping is wel degelijk een inventieve uitvinding, die past in een lange traditie van Nederlandse uitvindingen waar de wereld beter van is geworden: het cassettebandje, de cd, de microscoop, bluetooth en de brandslang.

Dus deden verschillende fabrikanten of ze dat ook toevallig zelf hadden bedacht, een stukje uit het beschuit weglaten. U klaagt ze allemaal aan. En steeds wint u. Ik weet niet of het beledigend is voor iemand die zijn leven er aan heeft gewijd, maar ik eet eigenlijk nooit beschuit. De enige momenten waarop ik het krijg voorgeschoteld bij anderen, is wanneer die een baby hebben gekregen. Afhankelijk van het geslacht daarvan liggen er dan blauwe of roze anijsbolletjes op, die ik eveneens op geen enkel ander moment zou eten.

Toen ik nog op de lagere school zat, at ik weleens beschuit, en wat had ik met terugwerkende kracht toen gewild dat het al 1999 was en u in uw laboratorium Eureka! had geroepen, want ik denk niet dat ik ooit in mijn leven een beschuit ongebroken uit die kutrol heb kunnen wroeten. Er zijn mensen die vinden dat uw uitvinding nutteloos is, of zelfs kwalijk, omdat het betekent dat je evenveel betaalt voor effectief minder beschuit. Dat laatste vind ik wat ver gezocht: dan zou de uitvinder van de bagel ronduit een oplichter zijn. En een nutteloze uitvinding is het ook niet.

Kent u de Nederlander Johan Vlemmix? Die vond ooit een drijvende douche uit. Vlemmix ontwierp ook de bouwpakketversie van een nucleaire schuilkelder. Toen ze eindelijk in productie gingen, viel de Muur en was de nucleaire dreiging weg. Jaren later vond hij het kontfluitje uit en noemde het ‘een gat in de markt’.

Ik wil maar zeggen: het kan altijd nog oneindig veel nuttelozer. Ik vertrouw erop dat u nog veel meer gaat uitvinden. De dicht gesealde cd die je open krijgt zonder mes. De puntzak frites waar de onderste helft van de frieten ook nog mayonaise hebben. De vacuüm verpakte filterkoffie die je kunt openen zonder per ongeluk de helft van de koffie over je aanrecht te gooien. De blisterverpakking die wél opent zonder je bloed aan je handen. Wat mij betreft allemaal voor u, net als de octrooien.

Groet,

Leon Verdonschot